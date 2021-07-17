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Haberler Aydın Nazilli’de 50 hektar orman küle döndü

Nazilli’de 50 hektar orman küle döndü

Nazilli’de 50 hektar orman küle döndü

17.7.2021

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde çıkan yangında 50 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Uzunçam Mahalllesi'nde tarım arazisinin olduğu bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangına 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Öte yandan Karpuzlu'ya bağlı Gölcük Mahallesi'nde iki farklı noktada çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi. Köylülerin de desteğiyle alevler söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

■ ÜMİT ÖZMEN

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