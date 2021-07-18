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Haberler Aydın 70 kişinin 35 bin liralık borcunu sildi

70 kişinin 35 bin liralık borcunu sildi

70 kişinin 35 bin liralık borcunu sildi

18.7.2021

AYDIN Nazilli'de isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, bakkal dükkanı işleten Kenan Ekici'yi telefonla arayıp, veresiye defterini satın almak istediğini söyledi. Hayırsever, hesabın çıkarılmasının ardından bakkala gelip, 5 yıllık veresiye defterindeki 70 kişinin 35 bin lira borcunu ödedi. Hayırsever ayrıca, bakkala fazladan verdiği parayla mahallede gıda paketi dağıtımı yaptırdı. Kenan Ekici de dükkanın girişine astığı pankartla borçların silindiğini duyurdu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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