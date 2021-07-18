Aydın'da bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre, Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları arife günü ile bayramın ilk iki gününde normale dönecek. Bayramın 3. ve 4.gününde ise hava sıcaklıkları tekrar artış göstererek, mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Aydın'da havanın Pazartesi 34, Salı 35, Çarşamba 37, Perşembe 40, Cuma 39 derece olması bekleniyor.

Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.