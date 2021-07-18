Aydın'da ufo iddiası! O anlar kamerada

Kameralara yansıyan gök yüzündeki parlak cismi, sabaha karşı saat 04:50 sıralarında gördüğünü belirten Jülide Oflas, "Efeler ilçe merkezinde oturuyorum. Havalar aşırı sıcak olduğu için balkonda serinlemeye çalışıyordum. Bu sırada bana doğru yaklaşan parlak iri bir cisim üstümüze doğru gelmeye başladı. İlk etapta meteor parçası zannettim. Ancak cisim daha sonra ilginç bir şekilde kayboldu. Fotoğraf ve görüntüsünü çektiğim bu cisim bence ufo idi" diyerek cismin gökbilimciler tarafından incelenmesini istedi.

