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Aydın'da ufo iddiası! O anlar kamerada

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Jülide Oflas, sabaha karşı Efeler ilçe merkezinde görüp kamera ile kaydettiği gök cisminin ufo odluğunu iddia etti.

Aydın'da ufo iddiası! O anlar kamerada
İHA

18.07.2021, 11:07

Kameralara yansıyan gök yüzündeki parlak cismi, sabaha karşı saat 04:50 sıralarında gördüğünü belirten Jülide Oflas, "Efeler ilçe merkezinde oturuyorum. Havalar aşırı sıcak olduğu için balkonda serinlemeye çalışıyordum. Bu sırada bana doğru yaklaşan parlak iri bir cisim üstümüze doğru gelmeye başladı. İlk etapta meteor parçası zannettim. Ancak cisim daha sonra ilginç bir şekilde kayboldu. Fotoğraf ve görüntüsünü çektiğim bu cisim bence ufo idi" diyerek cismin gökbilimciler tarafından incelenmesini istedi.

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