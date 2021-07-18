Balayında kavga

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz hafta evlenen Sinan- Ayşenur A. çifti balayı için Marmaris'e tatile geldi. Çift önceki gün Uzunyalı'da denize girdi ve eğlendi. Denizden çıktıktan sonra Ayşenur A'yı (23) telefonla annesi aradı. Ayşenur A, telefonu kapattıktan sonra kocası Sinan A. ile (24) tartışmaya başladı.

Çiftin arasındaki küfürlü tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Sinan A, arabanın bagajından eşyalarını almaya çalışan eşine tokat attı, eşi de tokatla karşılık verdi. Yanlarında bulunan bir kişinin ayırma çabasına rağmen kavga devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kavgayı bitirdi ve çifti karakola götürdü.

DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Ayşenur A, annesiyle telefonda düğün sırasında yaptıkları masraflardan dolayı tartışma çıktığını, sonrasında eşinin kendisine yumruk attığını ve boğazını sıkarak darp ettiğini söyledi. Alınan doktor raporunda alkollü olmadığı belirlenen çiftten Ayşenur A'nın yüzünde ve kolunda hafif darp izleri tespit edildi.

AİLESİNE GÖTÜRÜLECEK

Eşinden şikayetçi olan Ayşenur A, "Kadını koruma kanunu" kapsamında koruyucu-önleyici tedbir kararı uygulanmasını talep etti. Olayla ilgili konuşmayan Sinan A. ise karakoldan aracıyla ayrıldı, Ayşenur A'nın ise polis gözetiminde Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan ailesinin evine gideceği öğrenildi.

ADEM ÜLKER