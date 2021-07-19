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Haberler Aydın Gökyüzünde engel tanımadılar

Gökyüzünde engel tanımadılar

Aydın’da engelli gençler, yıllardır hayalini kurduğu planörle uçuş keyfini Aymelek Derneği sayesinde gerçekleştirdi.

Gökyüzünde engel tanımadılar

19.7.2021

TÜRK Hava Kurumu, Karacasu Kültür Tanıtım Derneği ve Aymelek Derneği anlamlı bir işbirliğine imza attı. Hayalleri uçağa binmek olan engelli gençlerden gelen talep üzerine Aymelek Derneği seferber oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Karacasu Tanıtım Derneği'nin desteğiyle engelli 30 genç, THK'nın İzmir Selçuk Havaalanı'na götürüldü. Hayatlarında ilk kez uçağa binen gençlerin, hayallerinin gerçekleşmesinin ardından sevinçleri gözlerine yansıdı. Engelli gençlerin kumanyalarını da hayırseverlerin desteğiyle Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş ve gönüllüler hazırladı.

KAZIM YÖRÜKCE

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