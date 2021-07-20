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Haberler Aydın Emekli zabıt katibinin cesedini karısı buldu

Emekli zabıt katibinin cesedini karısı buldu

Emekli zabıt katibinin cesedini karısı buldu

20.7.2021

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından sakat kalan ve koltuk değnekleriyle yürümeye başlayan emekli zabıt katibi Kemal İşit (62) evinde ölü bulundu. İncirliova Adliyesi'nden emekli olan Kemal İşit, bir süre önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle sakat kaldı. Koltuk değneğiyle yürümeye başlayan evli ve iki çocuk babası Kemal İşit yaşadığı apartmanın çatı katında eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Kemal İşit'in cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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