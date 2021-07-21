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Haberler Aydın Atlı birliklere büyük ilgi

Atlı birliklere büyük ilgi

Atlı birliklere büyük ilgi

21.7.2021

Aydın Kuşadası'nda Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın güvenliğini bayramda atlı jandarma ekipleri sağlıyor. Kavaklı Jandarma Karakolu'nun emrine görevlendirilen atlı jandarma ekibi, 'Ayperi', 'Şimşek' ve 'Dolunay' isimli atlarla yaklaşık 15 kilometrelik alanda kuş uçurtmuyor. Motorlu taşıtların giremediği alanlar ile asayiş olaylarında kullanılan atlara, turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

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