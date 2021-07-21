Aydın Kuşadası'nda Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın güvenliğini bayramda atlı jandarma ekipleri sağlıyor. Kavaklı Jandarma Karakolu'nun emrine görevlendirilen atlı jandarma ekibi, 'Ayperi', 'Şimşek' ve 'Dolunay' isimli atlarla yaklaşık 15 kilometrelik alanda kuş uçurtmuyor. Motorlu taşıtların giremediği alanlar ile asayiş olaylarında kullanılan atlara, turistler de yoğun ilgi gösteriyor.
Atlı birliklere büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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