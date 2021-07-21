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Haberler Aydın Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Aydın’ın Çine ilçesinde bariyerlere çarparak yol dışına çıkan araçtaki ikisi çocuk, üç kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

21.07.2021, 12:13

Kaza bugün sabah saatlerinde Eskiçine Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayıdn-Muğla karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarparak yolun dışına savrularak, yol tabelasına çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle, otomobil sürücüsü ve yolcu konumdaki 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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