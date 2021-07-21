CHP’li başkanın söylediği 'müze' yalanı tescillendi

Yeni Asır'ın, Kuşadası'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılan müzenin 'korsan' olduğunu ortaya çıkaran haberinin ardından 'başvuruyu yaptık' sözleriyle kendini savunan Belediye Başkanı Ömer Günel, bu açıklamasıyla ters düştü. CHP'li Başkan Günel, bu sözlerinden 1 ay sonra bu kez Meclis'ten müze için başvuru yapmak üzere yetki istedi. Konunun meclis gündemine gelmesiyle açılış sonrasındaki açıklamasının gerçeği yansıtmadığı anlaşılan Günel, GEKA'nın Türk Kahvesi Evi olarak kullanılması amacıyla hibe desteği verdiği binada, taş satışı da yapılacağını duyurdu. Ancak satışın kim tarafından yapılacağı ve içeriği konusunda bilgi vermedi.

OLMAZSA SERGİ SALONU

Günel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın buraya müze izni vermemesi durumunda, binanın sergi olarak değerlendirileceğini belirtti. Kuşadası Belediye Başkanı Günel'in bu çıkışı, gerek sergilenecek materyallerin içeriği, gerekse fiziki koşulları yüzünden binaya müze izninin verilmeme ihtimali yüzünden yaptığı belirtildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI