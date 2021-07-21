Doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Kuşadası'nda Milli Park'a araç girişi kapatıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na 9 günlük Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek gelen tatilciler, plajlara akın etti. Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet veren otellerdeki doluluk oranlarının 90'lara ulaştığı turistik ilçede sabahın erken saatlerinden itibaren plajlarda yoğunluk yaşanmaya başladı.





Dilek Yarımadası Milli Parkı da ziyaretçi akınına uğradı. Tatilciler, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Milli Park'ın girişinde uzun araç konvoyları oluşturdu. 17 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Kalamaki'ye de gün içinde 3 bin araç giriş yaptı. Aşırı yoğunluk nedeniyle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı saat 14:00'ten itibaren araç girişine kapatıldı.







Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, pandemi kuralları gereği Kalamaki'nin kapılarını öğleden sonra ziyaretçilere kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Misafirlerimizin güvenliği ve huzurlu bir ortamda dinlenmeleri bizim için her şeyden önemli. Milli Park'a olan ilgi bizleri çok memnun etti. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.