Elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Aydın’ın Söke ilçesinde Murat Hopacı (54), ektiği mısırı domuzlardan korumak için tarlasının çevresine çektiği tellere elektrik vermeye çalışırken akıma kapılıp, öldü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Nalbantlar Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Murat Hopacı, domuzların mısırlara zarar vermesi için tarlasının çevresini telle çevirdi. Hopacı ardından tellere elektrik vermek istedi. Ancak bu sırada Murat Hopacı akıma kapıldı. Akşam eve dönmeyen Hopacı'yı merak eden aile bireyleri tarlaya gitti. Tarlada Hopacı'nın cansız bedeniyle karşılaşan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Hopacı'nın öldüğünü belirledi.



Hopacı'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.