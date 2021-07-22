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Haberler Aydın Efeler’de sıcak hava bunalttı, sokaklar boş kaldı

Efeler’de sıcak hava bunalttı, sokaklar boş kaldı

Bayram tatilini fırsat bilen bazı vatandaşların turistik bölgelere gitmesi ve sıcak havadan dolayı evde kalan vatandaşlar dolayısıyla merkez ilçe Efeler’de sokaklar adeta sessizliğe büründü.

Efeler’de sıcak hava bunalttı, sokaklar boş kaldı
İHA

22.07.2021, 18:02

Aydın genelinde bunaltan hava sıcaklığı Kurban Bayramı'nda da etkisini sürdürmeye devam ederken merkez ilçe Efeler'de sokak ve caddeler boş kaldı. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının en yüksek hissedildiği illerden olan Aydın'da bunaltıcı sıcaklar bayramda da etkisini sürdürdü.

Aydın genelinde 38 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, nem oranının yüksekliği ile birlikte vatandaşları olumsuz etkiledi.

Merkez ilçe Efeler'de de hem 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen bazı vatandaşların turistik bölgelere gitmesi hem de sıcak havadan dolayı evde kalan vatandaşlar dolayısıyla sokaklar da adeta sessizliğe büründü.

Yaşanan bunaltıcı sıcaklar dolayısıyla yetkililer, sıcak havaya karşı vatandaşları uyararak, zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasını tavsiye ettiler.

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