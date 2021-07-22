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Haberler Aydın Nazilli'de tarım arazisi yangını! Zeytin ve incir ağaçları küle döndü

Nazilli'de tarım arazisi yangını! Zeytin ve incir ağaçları küle döndü

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen yangında 6 hektar incir ve zeytinlik alan yandı. Yangında hasadı beklenen zeytin ve incir ağaçları meyveleri ile birlikte yanarken tarım arazilerinde ciddi hasar oluştu.

Nazilli'de tarım arazisi yangını! Zeytin ve incir ağaçları küle döndü
İHA

22.07.2021, 18:37

Yangın öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Arslanlı Mahallesi yakınlarındaki tarım arazilerinden duman yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Durum Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede büyüyen ve tüm bölgeye saran yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında 3 helikopter 11 arazöz ve 80 civarında orman işçisi ve çiftçiler söndürme çalışmalarına katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Söndürme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.



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