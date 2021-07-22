Vali Hüseyin Aksoy’dan hastalara anlamlı ziyaret

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ile birlikte Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti. Aksoy ve Açıkgöz, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarının bayramını kutladı. Aksoy, tedavisi süren çocuk hastalara da hediyeler verdi. Aydın-İzmir Otobanı çıkışında trafik uygulama noktasını da ziyaret ederek denetime katılan Vali Aksoy, görev yapan ekiplerin bayramını kutladı. KAZIM YÖRÜKCE