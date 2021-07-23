Haberler Aydın Aydın'da helyum gazı ile dolum yapılan bir evde yangın çıktı

Aydın'da helyum gazı ile dolum yapılan bir evde yangın çıktı

Aydın Efeler ilçe merkezinde helyum gazı ile balon ve düğün süsü şişirilen bir evde yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm evi sardı. Yangında yaralıların olduğu bildirilirken ekipler yangını söndürmek için bölgeye sevk edildi.