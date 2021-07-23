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Haberler Aydın Dikkatsiz sürücü hayatını kaybetti

Dikkatsiz sürücü hayatını kaybetti

Dikkatsiz sürücü hayatını kaybetti

23.7.2021

AYDIN Didim'de iki otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Günay yaşamını yitirdi. Didim- Söke yolu üzerinde seyir halinde olan Emre Karşıdil yönetimindeki otomobil, dikkatsiz bir şekilde ara yoldan kavşağa girmeye çalışan Mehmet Günay'ın aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç ana yola çıkarak savruldu.

Mehmet Günay ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada Günay'ın aracında bulunan kızları İ.G ile Y.G ile diğer araç sürücüsü Emre Karşıdil yaralandı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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