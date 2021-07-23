İşçiler bayrama beş parasız girdi

Aydın'da CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 800 işçi, Haziran ayında ödenmesi gereken maaşları ödenmediği için bayrama beş parasız girdi. Son bir yıldır maaşlarını düzenli alamayan, hak ettikleri ücretleri 2 ay sonra alabilen Kuşadası Belediyesi çalışanları, Kurban Bayramı'nda da mağdur edildi. Konser, festival, açılışlar için yaptığı afaki ödemelerle gündeme gelen Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'in meydanlarda işçilerle birlikte poz verip bayramda işçilere maaşını ödememesi tepkiyle karşılandı. Belediyede işçilere bayram öncesi avans bile verilmezken işçiler, Kurban Bayramı'na parasız girmek zorunda kaldı. CHP'li Başkan Ömer Günel ve belediye yetkilileri bayramdan önce bankamatik önünde maaşlarını çekmeyi bekleyen işçilere yapılmayan ödemelerle ilgili sessizliğini koruyor.



AMAÇ İŞTEN ÇIKARMAK

Kuşadası Belediyesi'nin çalışanlarına yönelik sergilediği bu tutum bir takım iddiaları da gündeme taşıdı. Başkan Günel'in sosyal hakları nedeniyle işten çıkartamadığı için maaşlarını ödemeyip belediye çalışanlarını istifaya zorladığı ileri sürüldü. Bazı çalışanlar, belediyeye yeni işçi alımı yapmak için maaşların ödenmemesi kozunun kullanıldığını belirterek, "Amaç eski çalışanları istifa ettirerek kendi adamlarına yer açmak. Başkanın son dönemde işe aldığı Personel A.Ş bünyesinde işçilerin ücretleri hiç aksamadan ödeniyor. Bizimki niye ödenmiyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.



SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan maaş ödemeleri yüzünden geçtiğimiz günlerde çok sayıda çalışanın belediyeden istifa etmek zorunda kaldığı öğrenildi. Özlük haklarını alabilmek için hukukçulardan yardım isteyen çalışanlara, dosyayı inceleyen avukatlar tarafından CHP'li Başkan Ömer Günel'in seçildikten sonra hizmet sözleşmelerinde değişikliğe gittiği, daha önce her ayın 20'si olarak belirtilen ödeme günlerini, ay içinde şeklinde revize ettiğini söylediği, bu yüzden de mağduriyetlerinin giderilmesinin zor olduğunun belirtildiği ifade edildi.



KONUYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

1 Mayıs'ta işçilerle meydanlarda halaylar çeken Belediye Başkanı Ömer Günel'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.



MURAT ŞENBAKLAVACI