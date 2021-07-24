Üzümlü Mahallesi'ndeki incirliğe giden Yılmaz İrimaltı'nın (85) kapatmak istediği raylı bahçe kapısı yerinden çıkarak üzerine devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin incelemesinde yaşlı adamın öldüğü belirlendi.
İrimaltı'nın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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