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Haberler Aydın Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde üzerine bahçe kapısı düşen kişi hayatını kaybetti.

AA

24.07.2021, 22:32

Üzümlü Mahallesi'ndeki incirliğe giden Yılmaz İrimaltı'nın (85) kapatmak istediği raylı bahçe kapısı yerinden çıkarak üzerine devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin incelemesinde yaşlı adamın öldüğü belirlendi.

İrimaltı'nın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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