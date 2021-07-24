Nazilli'de ekili alanlar küle döndü

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınında, çevredeki ekili alanlar da alevlere teslim oldu. Kırsal Arslanlı Mahallesi'nde çıkan yangın, söndürme ekiplerinin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucunda yaklaşık 1.5 saatte sündürüldü. 6 hektar zirai alanının zarar gördüğü bildirildi.

■ ÜMİT ÖZMEN