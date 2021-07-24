AYDIN'IN Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınında, çevredeki ekili alanlar da alevlere teslim oldu. Kırsal Arslanlı Mahallesi'nde çıkan yangın, söndürme ekiplerinin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucunda yaklaşık 1.5 saatte sündürüldü. 6 hektar zirai alanının zarar gördüğü bildirildi.
■ ÜMİT ÖZMEN
Nazilli'de ekili alanlar küle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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