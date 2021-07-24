Ölen köpeğini belediyeye bıraktı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde Tarçın ismini verdiği köpeği ölen vatandaş, belediyeye isyan etti. Hayvansever Ahmet Gözen, rahatsızlanan köpeği için özel veterinere ulaşamayınca belediye hizmeti Haybulans'tan yardım istedi. Ancak hayvan sahipli olduğu için yardım edilmedi. Köpeğini kaybeden Gözen, belediyeyi tekrar arayıp Tarçın'ın hayvan mezarlığına götürülmesini istedi ancak bu talebi de reddedildi. Köpeğinin cansız bedenini belediye binasının önüne getiren Gözen, "Kuşadası Belediyesi bize zulüm yaşattı" dedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI