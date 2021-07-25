Yangını helyum gazı büyüttü

AYDIN'DA, helyum gazıyla balon ve düğün süsü şişirilen evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi'nde işyeri olarak kullanıldığı öğrenilen bir evde çıktı. Elektrik kontağının kısa devre yaparak yanıcı maddeleri tutuşturması neticesinde başlayan yangın sırasında evden zaman zaman patlama sesleri de yükseldi. Yangın, itfaiye erlerinin yoğun mücadelesi sonucunda söndürüldü.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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