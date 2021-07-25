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Haberler Aydın Yangını helyum gazı büyüttü

Yangını helyum gazı büyüttü

Yangını helyum gazı büyüttü

25.7.2021

AYDIN'DA, helyum gazıyla balon ve düğün süsü şişirilen evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi'nde işyeri olarak kullanıldığı öğrenilen bir evde çıktı. Elektrik kontağının kısa devre yaparak yanıcı maddeleri tutuşturması neticesinde başlayan yangın sırasında evden zaman zaman patlama sesleri de yükseldi. Yangın, itfaiye erlerinin yoğun mücadelesi sonucunda söndürüldü.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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