2 şezlong 1 şemsiye 200 lira

Yıllık 4.2 milyon TL bedelle ihaleyi kazanan firmanın sunduğu hizmetlerde vatandaşlardan yüksek ücretler talep etmesi, Milli Park ziyaretçilerini isyan ettirdi. Firma tarafından belirli yerler halk plajı olarak belirlenirken, koylardaki plajlara şezlong ve şemsiyeler yerleştirilip ücretli olarak hizmete açıldı. Halka tahsis edilen bölümde yer bulamayınca plajların özel kısımlarına yönelen aileler, 2 şezlong ve 1 şemsiye için kiralama bedeli olarak 200 TL ödemeleri gerektiğini duyunca ne olduklarını şaşırdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Fahiş fiyatlar karşısında şok geçiren ziyaretçiler, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Tatilciler paylaşımlarında Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi doğa harikası bir yerde halkın bu tür hizmetlerden daha ucuza faydalanması gerektiğini belirtti. Bazı mesajlarda ise "Bu kadar da olmaz, iki şezlong bir şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır. Bunun adı soygundur" ifadeleri yer aldı.

KAZIM YÖRÜKCE