  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın 2 şezlong 1 şemsiye 200 lira

2 şezlong 1 şemsiye 200 lira

Aydın Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı içindeki plaj, lokanta ve büfelerin işletmeciliği için Haziran ayında yapılan ihaleyi kazanan firma, uyguladığı fiyat politikası ile büyük tepki çekti.

2 şezlong 1 şemsiye 200 lira

26.7.2021

Yıllık 4.2 milyon TL bedelle ihaleyi kazanan firmanın sunduğu hizmetlerde vatandaşlardan yüksek ücretler talep etmesi, Milli Park ziyaretçilerini isyan ettirdi. Firma tarafından belirli yerler halk plajı olarak belirlenirken, koylardaki plajlara şezlong ve şemsiyeler yerleştirilip ücretli olarak hizmete açıldı. Halka tahsis edilen bölümde yer bulamayınca plajların özel kısımlarına yönelen aileler, 2 şezlong ve 1 şemsiye için kiralama bedeli olarak 200 TL ödemeleri gerektiğini duyunca ne olduklarını şaşırdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Fahiş fiyatlar karşısında şok geçiren ziyaretçiler, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Tatilciler paylaşımlarında Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi doğa harikası bir yerde halkın bu tür hizmetlerden daha ucuza faydalanması gerektiğini belirtti. Bazı mesajlarda ise "Bu kadar da olmaz, iki şezlong bir şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır. Bunun adı soygundur" ifadeleri yer aldı.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2 şezlong 1 şemsiye 200 lira haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.