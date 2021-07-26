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Aydın'da şaşkına çeviren manzara! Domuzlar, tatilcilerin arasında rahatça dolaştılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yaban domuzları tatilcilerin arasında gezmeye başladı. Masalar arasında dolaşıp yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü bazılarını korkuturken bazılarının ilgisini çekti.

Aydın'da şaşkına çeviren manzara! Domuzlar, tatilcilerin arasında rahatça dolaştılar
İHA

26.07.2021, 10:49

Aydın'ın önemli turistik yerlerinden olan, koyları ve endemik bitkileri ile yerli ve yabancı turistlerin beğenisi toplayan Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarım Adası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Aydınlık Koyu'nda yaban domuzu sürüsü tatilcilerin arasında indi.

İnsanlardan kaçma özellikleri ile bilinen yaban domuzları yaz sezonunda serinlemek için denize gelen tatilcilere alıştığı gözlemlendi. İnsanların denize girdiği saatlerde vakitlerini sahil kenarında geçiren yaban domuzları, tatilcilerin verdiği yiyecekleri yiyor. Domuzların tatilcilerin aralarında gezdiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kimi tatilciler domuzlardan korkarak kaçtı, kimileri de ilk defa bu kadar yakından gördüğü domuzların fotoğrafını çekti. Dakikalarca masaların ve insanların etrafında gezinen domuzlar bir süre sonra bölgeyi terk etti.



Milli Park yönetimi ise domuzlara yiyecek verilmemesi konusunda tatilcileri uyardı.

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