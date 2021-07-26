  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Küçük Ahmet, otelin havuzunda boğuldu

Küçük Ahmet, otelin havuzunda boğuldu

Küçük Ahmet, otelin havuzunda boğuldu

26.7.2021

Aydın'da iki gün önce bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki Ahmet Erbıçakçı'dan acı haber geldi. Küçük Ahmet, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Muğla Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana gelmişti. Ailesi ile birlikte serinlemek için bir otelin havuzuna giren Ahmet Erbıçakçı boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada iki gündür yoğun bakımda kalan Ahmet Erbıçakçı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erbıçakçı ailesi küçük oğullarının ölümü üzerine yasa boğuldu.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Küçük Ahmet, otelin havuzunda boğuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.