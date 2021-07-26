Küçük Ahmet, otelin havuzunda boğuldu

Aydın'da iki gün önce bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki Ahmet Erbıçakçı'dan acı haber geldi. Küçük Ahmet, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Muğla Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana gelmişti. Ailesi ile birlikte serinlemek için bir otelin havuzuna giren Ahmet Erbıçakçı boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada iki gündür yoğun bakımda kalan Ahmet Erbıçakçı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erbıçakçı ailesi küçük oğullarının ölümü üzerine yasa boğuldu.

İHSAN KARATAŞ