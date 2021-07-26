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Haberler Aydın Sağlıkçı abla-kardeş aşıda örnek oldu

Sağlıkçı abla-kardeş aşıda örnek oldu

Sağlıkçı abla-kardeş aşıda örnek oldu

26.7.2021

AYDIN Karacasu Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli ebe Deniz Engür Karancı, hemşirelikten emekli kardeşi Pınar Mehri Şanlıer'in 3. doz Biontech aşısını kendisi yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, abla-kardeşi aşı duyarlılıklarından dolayı tebrik etti. Bakan Koca abla kardeşin aşılama esnasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Deniz hanımın aşıyı erteleyenlere bir mesajı var; Biz sağlıkçıları örnek alın" notuyla paylaştı.

KAZIM YÖRÜKCE

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