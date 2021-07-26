Sağlıkçı abla-kardeş aşıda örnek oldu

AYDIN Karacasu Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli ebe Deniz Engür Karancı, hemşirelikten emekli kardeşi Pınar Mehri Şanlıer'in 3. doz Biontech aşısını kendisi yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, abla-kardeşi aşı duyarlılıklarından dolayı tebrik etti. Bakan Koca abla kardeşin aşılama esnasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Deniz hanımın aşıyı erteleyenlere bir mesajı var; Biz sağlıkçıları örnek alın" notuyla paylaştı.

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