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Haberler Aydın Turistik ilçelerde vakalar patladı

Turistik ilçelerde vakalar patladı

Turistik ilçelerde vakalar patladı

26.7.2021

AYDIN'DA bayram tatili nedeniyle nüfus yoğunluğu yaşanan Kuşadası ve Didim'de korona nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında dört kat artış oldu. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, normal dönemde 300 olan hasta giriş sayısının bayramda bin 200'e çıktığını söyledi. Dr. Osman Açıkgöz, bayram tatilinde günlük acil yoğunluğun ciddi oranda arttığını belirterek, "Özellikle Kuşadası ve Didim'de günlük acil yoğunluğu 4 katına çıktı. Günde 1200 acil girişi var. Buna bağlı olarak 112 acil sağlık hizmetlerinin de iş gücü arttı. Ancak biz bu durumu öngörüyorduk. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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