Alışverişe giden Yağmur bir daha geri dönmedi

AYDIN'IN Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinden 2 gün önce alışveriş için ayrılan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, ortadan kayboldu. Sırra kadem basan Tayhan'ın ailesi kızlarının eve dönmemesi üzerine konuyu emniyet güçleri bildirdi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yağmur Tayhan'ı bulmak için çalışma başlatırken ailesi de sosyal medyada kızının fotoğraflarını paylaşarak vatandaşlardan yardım istedi. Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten aile, kızlarını görenlerin polise bildirmeleri çağrısında bulundu.

■ İHSAN KARATAŞ