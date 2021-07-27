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Haberler Aydın Alzheimer hastası su birikintisinde boğuldu

Alzheimer hastası su birikintisinde boğuldu

27.7.2021

AYDIN'DA alzheimer hastası Hasan Sevinç (70) pamuk tarlasını sularken düştüğü su birikintisinde boğularak yaşamını yitirdi. Olay, Söke'ye bağlı Karaatlı Mahallesi'nde yaşandı. Hasan Sevinç pamuk sulamak için tarlaya gitti. Belirlenemeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybeden Sevinç su birikintisine içine düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaşlı adam su birikintisine düştüğü yerde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hasan Sevinç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

■ İHSAN KARATAŞ

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