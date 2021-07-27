  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın Karacasu’daki arazi yangını kontrol altına alındı

Aydın Karacasu’daki arazi yangını kontrol altına alındı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan arazi yangını bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Aydın Karacasu’daki arazi yangını kontrol altına alındı
İHA

27.07.2021, 17:27

Edinilen bilgiye göre, Güzelbeyli Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık arazide yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangın bölgesine ulaşarak alevlere müdahalede bulundu. Ekipler çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına başladı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın Karacasu’daki arazi yangını kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.