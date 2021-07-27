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Aydın Karacasu’daki arazi yangını kontrol altına alındı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan arazi yangını bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediliyor.