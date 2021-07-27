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Haberler Aydın Aydın’da KGYS'ye yakalanan 98 kişi uyarıldı

Aydın’da KGYS'ye yakalanan 98 kişi uyarıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 98 kişi ikaz edilerek uyarıldı.

Aydın’da KGYS'ye yakalanan 98 kişi uyarıldı
İHA

27.07.2021, 15:58 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021, 16:04

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız sürüyor.

Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 19-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 98 kişi uyarıldı.

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