Defineciler antik şehir buldu

MANİSA'DA 1. derece SİT alanı ilan edilen ancak herhangi bir çalışma yapılmayan bölgede defineciler antik bir şehri ortaya çıkardı. Daha önce defineciler tarafından çok sayıda lahidin çıkarıldığı bölgede ortaya çıkan mimari yapılar, bölgede çok önemli bir şehrin varlığına işaret ederken vatandaşlar yetkililerin kazı çalışmalarına başlayarak tarihi aydınlatmasını istedi.

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