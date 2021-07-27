Edinilen bilgiye göre, Nazillide değişik tarihlerde evlere girerek, cep telefonu başta olmak üzere teknolojik eşyaları çalan hırsız polisin yaptığı titiz çalışma sonucu tespit edildi ve takibe alındı. Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde bir evden 2 cep telefonu çalarak kaçmaya başlayan şüpheli A.T kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Evlerden telefon çalan hırsız polise yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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