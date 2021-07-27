  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Evlerden telefon çalan hırsız polise yakalandı

Evlerden telefon çalan hırsız polise yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde evlerden telefon çalan hırsız polis tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlerden telefon çalan hırsız polise yakalandı
İHA

27.07.2021, 18:14

Edinilen bilgiye göre, Nazillide değişik tarihlerde evlere girerek, cep telefonu başta olmak üzere teknolojik eşyaları çalan hırsız polisin yaptığı titiz çalışma sonucu tespit edildi ve takibe alındı. Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde bir evden 2 cep telefonu çalarak kaçmaya başlayan şüpheli A.T kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evlerden telefon çalan hırsız polise yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.