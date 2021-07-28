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Haberler Aydın Ada’da kanalizasyon rezaletine inceleme

Ada’da kanalizasyon rezaletine inceleme

Ege'nin tatil cennetlerinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yetersiz altyapının neden olduğu kanalizasyon arızalarının sonuncusu Kuşadası'nda yaşanmıştı. Bodrum ve Çeşme'nin Alaçatı bölgesinde yaşanan arızaların ardından Aydın'ın gözde turistik ilçesi Kuşadası'nda da yoğunluğu kaldıramayan kanalizasyon boruları geçtiğimiz hafta bomba gibi patladı.

Ada’da kanalizasyon rezaletine inceleme

28.7.2021

ÖLÇÜMLER YAPILDI
CHP'Lİ Belediye Başkanı Ömer Günel'in yönetimindeki belediye lağım sularını tahliye boruları ile denize akıttı. Lağım sularının karıştığı deniz simsiyah olurken polis tatilcileri sudan çıkmaları yönünde uyardı. TURİZME balta vuran bu rezalet sonrasında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri Kuşadası'na gelerek olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, bölgede ölçümler gerçekleştirdi. Kurum müdürleri, esnaf ve tatilcileri dinleyerek taleplerini not aldı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, yaşanan olayın ilçenin turizmdeki itibarı bakımından üzüntü verici olduğunu belirterek, "Gerekli incelemeleri yaptık. Kuşadası markasını koruyacağız" dedi.

İBRAHİM UZUN

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