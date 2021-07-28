Ada’da kanalizasyon rezaletine inceleme

ÖLÇÜMLER YAPILDI

CHP'Lİ Belediye Başkanı Ömer Günel'in yönetimindeki belediye lağım sularını tahliye boruları ile denize akıttı. Lağım sularının karıştığı deniz simsiyah olurken polis tatilcileri sudan çıkmaları yönünde uyardı. TURİZME balta vuran bu rezalet sonrasında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri Kuşadası'na gelerek olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, bölgede ölçümler gerçekleştirdi. Kurum müdürleri, esnaf ve tatilcileri dinleyerek taleplerini not aldı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, yaşanan olayın ilçenin turizmdeki itibarı bakımından üzüntü verici olduğunu belirterek, "Gerekli incelemeleri yaptık. Kuşadası markasını koruyacağız" dedi.

İBRAHİM UZUN