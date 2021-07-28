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Haberler Aydın Buharkent pazaryeri ve otoparka kavuşuyor

Buharkent pazaryeri ve otoparka kavuşuyor

Buharkent pazaryeri ve otoparka kavuşuyor

28.7.2021

AYDIN Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçeye kazandıracakları kapalı pazaryeri ve otopark projelerinin arsasının tapusunu aldı. İlçenin iki yeni projesinin müjdesini veren Başkan Erol, "Yıllardır beklenen Kapalı Pazaryeri ve Otopark projemizin yapılacağı Eski İstiklal İlkokulu arsasının karşılığı olarak belediyemiz tarafından yapılan 24 Derslikli Anadolu Lisesi inşaatı tamamlanmıştı. Bunun üzerine bugün Buharkent Merkez 2553 metrekare alana sahip Eski İstiklal İlkokulu'nun arsasının belediyeye devri gerçekleşti. Yakın zamanda Kapalı Pazaryeri ve Otopark projemiz başlayacak" şeklinde konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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