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Haberler Aydın Çatıya çıkan adamı ikna etmek 45 dakika sürdü

Çatıya çıkan adamı ikna etmek 45 dakika sürdü

Çatıya çıkan adamı ikna etmek 45 dakika sürdü

28.7.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde, Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan 7 katlı binanın son katına intihar için çıkan H.Ş. (33) hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, H.Ş'nin yanına çıkarak ikna etmeye çalıştı. Bu esnada meydanda toplanan yüzlerce kişi, yaşananları film izler gibi izledi. H.Ş. zaman zaman kendini aşağıya sarkıtarak yürekleri ağızlara getirirken, bazı vatandaşlar da yaşanan hareketliliği cep telefonları ile kayıt altına aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren ikna çabaları sonucu H.Ş. vatandaşların alkışları arasında çatıdan indirildi. H.Ş. işlemler için ekip otosu ile emniyete götürüldü.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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