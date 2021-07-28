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Haberler Aydın Didim’de çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Didim’de çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile yakında bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Didim’de çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı
İHA

28.07.2021, 18:20

Yangın, Didim ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avcı Çukuru mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını bölgedeki yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile korkulan olmazken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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