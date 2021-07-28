Iki kadın sezlong için saç saça kavga etti

AYDIN'DA şezlong kapma nedeniyle iki kadın saç saça kavga etti. Kadınların kavgasını plajda bulunan erkekler ayırdı. Olay, Kuşadası Sevgi Plajı'nda yaşandı. Boş olan şezlonga oturma yüzünden iki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken iki kadın çocukların gözleri önünde birbirlerine girdi. Kadınlar saç saça baş başa kavgaya tutuşurken onları plajda bulunan erkekler güçlükle ayırdı. Dakikalarca birbirlerine hakaretler ederek kavga eden kadınlar, görenleri şaşkına çevirirken o anlar plajdaki diğer vatandaşlar tarafından telefonla kayda alındı.

■ İHSAN KARATAŞ