Çiftçi traktörün altında kaldı

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde tarlaya çalışmaya giden Coşkun Akdağ'ın (39) kullandığı 20 RR 446 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kurutma kanalına uçtu. Traktörün altında kalan Akdağ, vinç yardımıyla çıkarılsa da hayatını kaybetti.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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