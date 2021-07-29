AYDIN-İZMİR otoyolu Selatin Tüneli çıkışı Selçuk'un Halkapınar Mahallesi yakınlarında Şaban Kılıç idaresindeki 07 ENR 54 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada alev alan TIR'da patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, sürücü Şaban Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Sürücü TIR’ın içinde yanarak can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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