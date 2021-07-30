19 yaşındaki engelli Cennet kayıplara karıştı

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki zihinsel engelli Cennet İrem İyilik, kayıplara karıştı. Alınan bilgiye göre, Gerenkova Mahallesi'nde yaşayan İyilik ailesi, bir yakınları aracılığı ile kızları Cennet'i 13 Temmuz'da kuaföre gönderdi. Kuaförde işini bitir en Cennet, ablasının kendisini almaya gelmesini beklemeden kuaförden ayrıldı. Kayıplara karışan Cennet'ten o tarihten beri haber alınamadı. Perişan olan ailesi, Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

■ KAZIM YÖRÜKCE