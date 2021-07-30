Acil tıp teknikeri, fabrikada çalışan eşine aşısını yaptı

AYDIN Söke'de Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan acil tıp teknikeri Erol Yıldız, Kovid-19 aşıları için bir fabrikaya gitti. Yıldız, fabrikada insan kaynakları biriminde çalışan ve daha önce Kovid-19 geçiren eşi Fatma Yıldız'a da aşısını yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak aşıya davet çağrısını yineledi.

■ İHSAN KARATAŞ