AYDIN Söke'de Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan acil tıp teknikeri Erol Yıldız, Kovid-19 aşıları için bir fabrikaya gitti. Yıldız, fabrikada insan kaynakları biriminde çalışan ve daha önce Kovid-19 geçiren eşi Fatma Yıldız'a da aşısını yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak aşıya davet çağrısını yineledi.
■ İHSAN KARATAŞ
Acil tıp teknikeri, fabrikada çalışan eşine aşısını yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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