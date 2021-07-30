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Haberler Aydın Acil tıp teknikeri, fabrikada çalışan eşine aşısını yaptı

Acil tıp teknikeri, fabrikada çalışan eşine aşısını yaptı

Acil tıp teknikeri, fabrikada çalışan eşine aşısını yaptı

30.7.2021

AYDIN Söke'de Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan acil tıp teknikeri Erol Yıldız, Kovid-19 aşıları için bir fabrikaya gitti. Yıldız, fabrikada insan kaynakları biriminde çalışan ve daha önce Kovid-19 geçiren eşi Fatma Yıldız'a da aşısını yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak aşıya davet çağrısını yineledi.

■ İHSAN KARATAŞ

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