Aydınlı genç feci şekilde can verdi

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde odunculuk işi yapan Soner Çolak, ormandan odun kestikten sonra 2 işçiyle birlikte evine doğru yola çıktı. Nazilli istikametine seyir halinde olan Çolak idaresindeki otomobil, Kahvederesi Dokuztepesi mevkisinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobil sürücüsü Soner Çolak olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olan Ü.D ve S.E. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

KAZA haberini alan Soner Çolak'ın yakınları olay yerinde acı gerçekle karşılaşınca sinir krizi geçirdi. Savcının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Çolak'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE