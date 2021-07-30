  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Boğulan yaşlı kadının yanında denize girdiler

Boğulan yaşlı kadının yanında denize girdiler

Boğulan yaşlı kadının yanında denize girdiler

30.7.2021

İSTANBUL'DAN Kuşadası'na tatile gelen 74 yaşındaki Öncel Güçlü, dün 11.00 sıralarında denize girmek istedi. Denizde yüzen yaşlı kadının bir süre sonra hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. Sudan çıkarılan yaşlı kadına müdahale edildi. Ancak olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Öncel Güçlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada bazı vatandaşların yaşlı kadının boğulmasına aldırış etmeden denize girmeye devam ettiği görüldü. Ceset, yapılan incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

■ İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boğulan yaşlı kadının yanında denize girdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.