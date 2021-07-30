Boğulan yaşlı kadının yanında denize girdiler

İSTANBUL'DAN Kuşadası'na tatile gelen 74 yaşındaki Öncel Güçlü, dün 11.00 sıralarında denize girmek istedi. Denizde yüzen yaşlı kadının bir süre sonra hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. Sudan çıkarılan yaşlı kadına müdahale edildi. Ancak olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Öncel Güçlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada bazı vatandaşların yaşlı kadının boğulmasına aldırış etmeden denize girmeye devam ettiği görüldü. Ceset, yapılan incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

■ İHSAN KARATAŞ