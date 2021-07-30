  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın İtfaiyeden ceset operasyonu

İtfaiyeden ceset operasyonu

Ekiplerin duvarı kırarak çıkardığı erkek cesedinin 15 günlük olduğu belirlendi.

İtfaiyeden ceset operasyonu

30.7.2021

AYDIN Cumhuriyet Mahallesi'ndeki metruk bir binadan bir süredir kötü koku geldiğini fark eden mahalle sakinleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, metruk binada araştırma yaptı. Kokuların iyice artması üzerine üst katlara çıkan ekipler, binanın 4.katı ile 5.katı arasında bulunan asansör odasında yan yatmış erkek cesedi ile karşılaştı.
OLAY yerine çağırılan Cumhuriyet Savcısı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra cesedin çıkarılması istendi. Ancak katlar arasında bulunan cesedin çıkarılması kolay olmadı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri, cesedin bulunduğu ara kat ile merdiven arasındaki duvarı kırmak zorunda kaldı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından ceset çıkarıldı ancak şahsın üzerinde yapılan aramada kimliğe rastlanmadı. Erkek şahsın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtfaiyeden ceset operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.