İtfaiyeden ceset operasyonu

AYDIN Cumhuriyet Mahallesi'ndeki metruk bir binadan bir süredir kötü koku geldiğini fark eden mahalle sakinleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, metruk binada araştırma yaptı. Kokuların iyice artması üzerine üst katlara çıkan ekipler, binanın 4.katı ile 5.katı arasında bulunan asansör odasında yan yatmış erkek cesedi ile karşılaştı.

OLAY yerine çağırılan Cumhuriyet Savcısı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra cesedin çıkarılması istendi. Ancak katlar arasında bulunan cesedin çıkarılması kolay olmadı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri, cesedin bulunduğu ara kat ile merdiven arasındaki duvarı kırmak zorunda kaldı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından ceset çıkarıldı ancak şahsın üzerinde yapılan aramada kimliğe rastlanmadı. Erkek şahsın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İHSAN KARATAŞ