  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kuşadası Adagöl ve Sevgi Plajı’nda mangal yakmak yasaklandı

Kuşadası Adagöl ve Sevgi Plajı’nda mangal yakmak yasaklandı

Türkiye’nin pek çok kentinde etkili olan orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı olarak Adagöl Mesire Alanı ve Sevgi Plajı’nda ateş, mangal ve semaver yakılması yasaklandı.

Kuşadası Adagöl ve Sevgi Plajı’nda mangal yakmak yasaklandı

30.07.2021, 17:54

Türkiye'nin farklı noktalarında art arda yaşanan orman yangınları nedeniyle harekete geçen Kuşadası Belediyesi, kendi yetki alanında bulunan makilik ve ormanlık alanlarda bir dizi önlem aldı. İlk iş olarak Kuşadası'nın en önemli piknik alanlarının başında gelen Adagöl Mesire Alanı'nda ve Davutlar'da bulunan Sevgi Plajı'nda mangal ve semaver başta olmak üzere her türlü ateş yakılması yasaklanırken makilik ve ormanlık alanlarda denetimler sıklaştırıldı.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, orman yangınları ile mücadelede tedbirli olmanın önemine dikkat çekerek "Önce Manavgat'ta başladı ciğerimiz yanmaya. Şimdi ise Marmaris, Ankara, Adana, Mersin, Osmaniye, Bodrum, Didim ve Söke'den acı haberler alıyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, canları pahasına mücadele eden herkese güç, kuvvet diliyorum. Kentimiz de ormanlık alanların yoğun olarak bulunduğu bir bölge olması nedeniyle yangın tehdidi altında. Bu nedenle Türkiye'nin en önemli doğal yaşam alanlarından olan Dilek Yarımadası Milli Parkımız ziyaretçi girişine kapatıldı. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak yetki alanımız içerisinde bulunan Adagöl ve Sevgi Plajı'nda ateş, mangal ve semaver yakılmasını yasakladık ve denetimlerimizi artırdık. Doğamıza, ormanlarımıza ve o ormanlarda yaşayan canlılara sahip çıkmak hepimizin sorumluluğunda. Bu nedenle tüm hemşehrilerimden ve ziyaretçilerimizden gerekli özeni ve hassasiyeti göstermelerini bekliyorum" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuşadası Adagöl ve Sevgi Plajı’nda mangal yakmak yasaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.