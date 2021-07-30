YKS’de Aydın’ın başarısı göz doldurdu

Aydınlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Giriş Sınavları'nda (YKS) önemli başarılara imza attı. Türkiye geneli başarı sıralamasına göre Aydın'dan ilk 12'de 1 öğrenci, ilk 100'de 5 öğrenci ve ilk 1000'de 31 öğrenci yer aldı. Nazilli Fen Lisesi öğrencisi Alperen Akyol, TYT'de Türkiye 12'ncisi olurken aynı zamanda yapılan sıralamada sayısal alanda Türkiye 54'üncüsü oldu. TED Ege Koleji öğrencisi Yağmur Elçi, dil alanında 36'ncı sırada yer aldı. Nazilli Fen Lisesi öğrencisi Pelinsu Pehlivan, dil alanında Türkiye 59'uncusu olurken; TED Ege Koleji öğrencisi Dilara Ecem Özaslantaş Türkiye genelinde 96'ıncı sıraya yerleşti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, büyük bir özveriyle çalışarak sınava hazırlanan öğrencilerin Türkiye genelinde elde ettikleri bu başarıyı takdire şayan olduğunu söyledi.

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