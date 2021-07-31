Anneye ölüm kilidi

NAZİLLİ'DE oğlu ve gelini tarafından kendilerinden habersiz dışarı çıkmasın diye kapı üzerine kilitlenen 76 yaşındaki Hatice Demir, komşularının şikayetiyle ölümden kurtuldu. Evinde bitkin halde bulunan yaşlı kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken, komşuları oğlu ve geline tepki gösterdi.

HAYATINDAN ŞÜPHE ETTİLER

OLAY, Yıldıztepe Mahallesi 51 sokak numara 126'da bulunan tek katlı bir evde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, 76 yaşındaki Hatice Demir'den haber alamayan komşuları yaşlı kadının hayatından şüphe etti. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

AÇLIKTAN BİTKİN DÜŞMÜŞ

KAPININ kilitli olması nedeniyle eve giremeyen ekipler, talihsiz kadının oğlu ve gelininin gelmesini bekledi. Çiftin eve gelmesiyle birlikte içeri giren sağlık ekipleri, gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Aç bırakıldığı için zayıflıktan bitkin düşen yaşlı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hemen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin talihsiz kadını hastaneye kaldırması için evden çıkardığı anda komşuları ise vicdansız evlat ve geline tepki gösterdi. Vatandaşların ifadelerini alan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

'ZAYIFLIKTAN ÇOCUK GİBİ KALMIŞ'

YAŞLI kadının ölüme terk edildiğini iddia eden komşuları, "Hatice Teyze'den uzun süredir haber alamıyorduk. Biz de şüphelendiğimiz için polise haber verdik. Kadıncağız zayıflıktan çocuk gibi kalmış. Gelin kaynanasıyla hep kavga ediyordu. Psikolojik ve belki de gerçek bir şiddet var. Bunun için de sürekli kapı üzerinden kilitleniyor. Bir saat yemek veriyorlar, o bir saatte burnundan getiriyorlar. Kadın kışın yemeğini güneşte ısıtıyordu. Annelerinin ölmesi için elinden geleni yapıyorlar" dediler.

İHSAN KARATAŞ