Aydın’da biyogaz üretim tesisinde yangın paniği

AYDIN İncirliova'nın Sınırteke Mahallesi'nde hayvan dışkısından gaz üretimi yapılan bir tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine biyogaz tesisine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmazken, tesiste maddi hasar oluştu.

■ İHSAN KARATAŞ