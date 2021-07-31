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Haberler Aydın Didim'deki yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Didim'deki yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Aydın’ın Didim ilçesindeki makilik alanda çıkan yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucunda yangını çıkardığı ileri sürülen üç şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Didim'deki yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
İHA

31.07.2021, 16:37 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021, 16:41

Yangın, Efeler Mahallesi İmbat Koyu Sitesi çevresindeki makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. 2 arazöz, 4 itfaiye aracı ve iş makineleri ile alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alırken, 15 hektar yangından zarar gördü.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yangını çıkardıkları ileri sürülen 3 şüpheliyi tespit etti. şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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